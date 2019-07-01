Самарской губернской думе исполнилось четверть века

СЕГОДНЯ 19:32 2019-07-01T20:20:47+03:00

За время работы дума приняла больше трёх тысяч законов Фото: Мария ШЕСТЕРИКОВА

В Самаре прошло торжественное мероприятие по случаю юбилея

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Самарский парламент празднует 25 лет работы. Четверть века Самарская губернская дума отпраздновала в филармонии. На юбилей депутатского корпуса пришли депутаты госдумы России, члены Совета федерации, главы парламентов других регионов и депутаты созывов губдумы разных лет.

— Самарская губернская дума стала правопреемницей земского самоуправления и Советов народных депутатов. 155 лет назад губернские земцы открывали дорогу началам демократии, а сегодня губернские депутаты углубляют и развивают ее принципы, — сообщается на сайте думы.

Сообщается, что за время работы Самарская губдума приняла более 3 000 региональных законов. Благодаря областному парламенту, 30 законопроектов стали федеральными законами.

ИСТОЧНИК KP.RU