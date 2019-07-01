В Тольятти с 23 июля на двух улицах города запретят парковку автомобилей
С 23 июля в Тольятти ограничат стоянку автотранспорта. Как сообщает городская администрация Тольятти, это связано с повышением безопасности дорожного движения. Кроме того, ограничения важны, чтобы коммунальные службы могли беспрепятственно очищать проезжую часть. Ограничения будут действовать на двух участках.
— Стоянка транспортных средств с 23 июля будет запрещена в следующих местах: на внутриквартальном проезде ул. Тополиная в 19 квартале (четная сторона) в районе д.6 и на внутриквартальном проезде ул. Баныкина (четная сторона) в районе д.2, — прокомментировали в горадминистрации.
На этих участках будут стоять дородные знаки, запрещающие стоянки. Для тех, кому всё-таки захочется поставить там машину, поставят другой дорожный знак — «Работает эвакуатор».
ИСТОЧНИК KP.RU