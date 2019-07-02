Пожар на Заводском шоссе в Самаре: горела кровля продуктового склада

СЕГОДНЯ 08:13 2019-07-02T08:13:00+03:00

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Вечером в понедельник, 1 июля, в Советском районе Самары произошел пожар. Там на Заводском шоссе, 23А загорелся продуктовый склад. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

- Вызов на пульт дежурного поступил в 21:28. На место происшествия выезжали 23 пожарных и 6 единиц спецтехники. По приезду было установлено, что горит кровля склада на площади 20 квадратных метров. Пожару был присвоен повышенный ранг 1-БИС, - рассказали в оперативном ведомстве.

Локализовать возгорание пожарным удалось в 21:58, а полностью потушить пламя - в 22:02. В результате случившегося никто не пострадал. Сейчас специалисты устанавливают причину пожара и ущерб от него.

ИСТОЧНИК KP.RU