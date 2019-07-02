В Самаре сотрудники банка «Волга-Кредит», которые похитили более 1,7 млрд рублей вкладчиков, пытались спрятать улики на дне водоема

СЕГОДНЯ 08:35 2019-07-02T08:35:39+03:00

Обвинение предъявили 14 сотрудникам банка, некоторые из них сейчас находятся в розыске Фото: Архив "КП"

Правоохранителям все равно удалось найти системные блоки с установленной там программой для хищения денег

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Стали известны новые детали дела о крупном мошенничестве, в котором замешаны директор и сотрудники лопнувшего несколько лет назад банка «Волга-Кредит». Напомним, их жертвами стали более 2,8 тысяч человек, а сумма причиненного ими ущерба составила свыше 1,7 млрд рублей.

- В настоящее время обвинение предъявлено 14 участникам организованной группы. Четверо из них находятся в розыске. В отношении шестерых человек избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в том числе заочно, еще четверым — в виде залога. Остальные находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Как выяснилось, подозреваемые пытались спрятать улики в одном из водоемов в Самаре. Водолазы достали с его дна несколько системных блоков, на которых была установлена программа для хищения денег.

Отметим, что на имущество злоумышленников наложили арест на общую сумму более 363 миллионов рублей. Что касается обманутых ими вкладчиков, то им выплатили уже более 1,5 млрд рублей.

Недавно правоохранители завершили расследование уголовного дела, которое, к слову, насчитывает около 470 томов, и передали его на рассмотрение в Ленинский районный суд Самары.

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ИСТОЧНИК KP.RU