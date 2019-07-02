2019-07-02T08:55:15+03:00
Общество

В Тольятти группа людей пыталась силой ворваться в здание суда

Перед этим «посетители» хотели проникнуть по недействительным документам
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: УФССП по Самарской областиФото: УФССП по Самарской области
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Судебные приставы Комсомольского районного суда Тольятти задержали агрессивных посетителей. Сначала группа из семи человек хотела проникнуть в здание по недействительным документам, а когда этого сделать не удалось, решила воспользоваться силой.

- Семеро человек на первом посту предъявили судебным приставам недействительные на территории РФ документы. На просьбу показать удостоверяющие личность документы, установленные нормативно-правовыми актами РФ, посетители ответили отказом, поэтому их не пустили в суд, - сообщили в пресс-службе УФССП по Самарской области.

Отказ расстроил посетителей, и они решили во что бы то ни стало попасть в здание суда. Они попытались ворваться силой, но были задержаны. В отношении них были составлены протоколы по статье «Неисполнение распоряжения судьи или судебного пристава по ОУДПС», которая предусматривает штраф в размере до 1 тысячи рублей. Кроме того, правоохранители проводят сейчас доследственную проверку по факту применения насилия в отношении представителя власти.

ИСТОЧНИК KP.RU

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