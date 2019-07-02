Стало известно, почему спилили более 120 деревьев в Загородном парке в Самаре

СЕГОДНЯ 09:23 2019-07-02T09:23:46+03:00

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Жители Самары обратили внимание, что из Загородного парка начали пропадать деревья. Вместо них посетителей теперь «радуют» пеньки.

- Кто-нибудь знает про спиленные вековые дубы в Загородном парке за «Веселыми горками» и «Тарзанией»? Там свежие спилы как минимум 6-8 дубов. Кто-то подготавливает себе поляну? Это с разрешения? - обратился в Твиттере к чиновникам один из самарцев.

Как объяснили в министерстве лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области, из парка убрали только те деревья, которые были повалены ураганом в июне 2018 года. Всего от буйства стихии тогда пострадали 120 деревьев.

- Поваленные деревья были раскряжеваны и вывезены с территории Загородного парка. Спил любого дерева в парке находится на нашем контроле, - сообщили в региональном минлесхозе.

Будут ли в парке высаживать новые деревья взамен спиленных, пока не известно.

ИСТОЧНИК KP.RU