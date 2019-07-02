Выставка «воздушных» снимков Волги переезжает на Старую набережную в Самаре

СЕГОДНЯ 09:54 2019-07-02T09:54:28+03:00

Выставка со снимками Волги, сделанными с высоты птичьего полета, будет работать под открытым небом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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В Самаре продолжает свою работу уникальная фотовыставка «Волга от истока до устья с высоты птичьего полета». Изначально она открылась на площади Славы, а теперь переезжает на Старую набережную.

- Торжественное открытие выставки, авторами которой выступили самарские пилоты-фотохудожники Андрей Востров и Валерий Безрученко, состоится на первой очереди набережной (Красноармейский спуск) во вторник, 2 июля, в 18:00. Вход свободный, - сообщили в региональном правительстве.

Напомним, выставка включает в себя 204 снимка Волги с самых различных ракурсов. Авторы работали над проектом в течение 3 лет. К слову, они будут присутствовать на открытии выставки. Помимо встречи с Андреем Востровым и Валерием Безрученко, гостей мероприятия также будет ждать концерт самарской группы Bambozza. Выставка будет работать на Старой набережной до 28 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU