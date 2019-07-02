Стало известно, когда возобновят движение троллейбусов по улице Некрасовской в Самаре

СЕГОДНЯ 10:18 2019-07-02T10:21:03+03:00

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Теплоэнергетики рассказали, когда планируется вернуть троллейбусы № 6 и 16 на улицу Некрасовскую на участке от улицы Фрунзе до улицы Молодогвардейской. Напомним, проезд на этом отрезке дороги закрыли еще в июне из-за ремонта теплосетей.

- Движение общественного транспорта по участку улицы Некрасовской планируется возобновить 3 июля. Проезд для личного транспорта тоже будет доступен, несмотря на сужение дороги, - сообщили в пресс-службе самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс».

Сейчас сотрудники Предприятия тепловых сетей в рамках подготовки города к отопительному сезону меняют на улице Некрасовской трубы диаметром от 150 до 300 мм. В общей сложности они должны обновить более 700 метров труб. Полностью завершить все работы на этом участке теплоэнергетики должны до 15 июля. После этого дорогу полностью откроют для движения транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU