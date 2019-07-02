Привыкает к новой обстановке и соседкам-козочкам: Cамарский зоопарк приютил маленького лосенка

СЕГОДНЯ 10:40 2019-07-02T10:41:31+03:00

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Жителей Самары зовут познакомиться с новым питомцем зоопарка. Это маленький лосенок, которого нашли в лесу возле одного из сел Клявлинского района.

- Лосенок неожиданно вышел к одному из селян. Мужчина решил, что малыш остался без матери, и ему нужна помощь. Он накормил его молоком и сообщил в департамент охоты и рыболовства Самарской области. А через некоторое время лосенок переехал к нам. Его поселили в отделе «Сельское подворье» вместе с козочками, - рассказали сотрудники Самарского зоопарка.

По их словам, сейчас малыш чувствует себя хорошо. Он привыкает к соседям и новой обстановке. Страха перед сотрудниками зоопарка у детеныша нет. Кормят его молоком, сеном и веточками. Познакомиться с лосенком можно будет в пятницу, 5 июля, в 13:00.

Между тем в департаменте охоты и рыболовства отмечают, что подбирать детенышей диких зверей запрещено. Не всегда отсутствие поблизости родителей означает, что детеныш брошен и остался один. Зачастую самки просто прячутся при приближении человека. Зоологи рекомендуют не заниматься самостоятельным спасением диких животных, а сообщать об обнаружении попавших в беду зверей соответствующим специалистам.

ИСТОЧНИК KP.RU