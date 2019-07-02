2019-07-02T12:17:01+03:00
Спорт

Юноши «Крыльев Советов» пробились в топ-8 команд России

Самарцы сыграют в 1/4 финала чемпионата страны с «Краснодаром»
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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На матчи команда КС-ЦПФ выходит в футболках с фото Вадима Ботова - самарского тренера, воспитанниками которого являются юноши «Крыльев» 2002 года рождения.На матчи команда КС-ЦПФ выходит в футболках с фото Вадима Ботова - самарского тренера, воспитанниками которого являются юноши «Крыльев» 2002 года рождения.Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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Юноши «Крыльев Советов» пробились в плей-офф Первенства России по футболу среди команд спортивных школ (футболисты 2002 года рождения). В своей группе самарцы обыграли грозненскую «Академию Рамзан» 3:0 и ДЮСШ «Новосибирск» 2:1, а также уступили сверстникам из московского «Локомотива» 0:3. Таким образом, «КС» финишировали на 2 месте и теперь сыграют в четвертьфинале с «Краснодаром», сообщает пресс-служба волжан.

- 3 июля пройдут матчи стадии 1/4 финала. Наша команда встретится с «Краснодаром». Игра пройдет в 13:00 на поле академии московского «Спартака». Завершится турнир 7 июля. Стоит отметить, что на матчи команда КС-ЦПФ выходит в футболках с фото Вадима Ботова - самарского тренера, воспитанниками которого являются юноши «Крыльев» 2002 года рождения. В январе 2019 года он ушел из жизни, - отметили в пресс-службе «КС».

ИСТОЧНИК KP.RU

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