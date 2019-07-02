2019-07-02T12:29:02+03:00
Происшествия

Сызранские полицейские поймали оренбуржца, который украл из лотка на пензенском вокзале телефон

Мужчина припрятал гаджет в своем портфеле и укатил на поезде в Сызрань
Анастасия ФИЛАТОВА
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Похитителем чужого телефона оказался ранее судимый житель Оренбургской областиПохитителем чужого телефона оказался ранее судимый житель Оренбургской областиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Сызранские транспортные полицейские раскрыли кражу мобильного телефона, которая была совершена на вокзале в Пензе. Гаджет пропал из лотка для личных вещей, где его оставил один из пассажиров проходя через рамку металлодетектора.

- Было установлено, что к краже мобильного телефона причастен 54-летний ранее судимый житель Оренбургской области. Задержать его удалось на железнодорожном вокзале станции Сызрань-1. Похищенный телефон обнаружился в портфеле мужчины, - сообщили в пресс-службе Сызранского ЛО МВД на транспорте.

В тот же день, когда злоумышленник был задержан, сызранские полицейские отправили его к инициатору розыска для дальнейшего разбирательства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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