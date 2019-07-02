В Самаре сотрудники ФСБ задержали опасного преступника из Средней Азии, который находился в розыске

СЕГОДНЯ 12:46 2019-07-02T12:46:00+03:00

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В Самаре задержали опасного преступника - 24-летнего гражданина одной из республик Средней Азии, который находился в межгосударственном розыске.

- Молодого человека искали за совершение тяжкого преступления с оружием в составе группы лиц. Ему была избрана мера пресечения в виде ареста. Задержать разыскиваемого удалось в июне на территории Красноглинского района Самары, - сообщили «Комсомольской правде — Самара» в пресс-службе УФСБ по Самарской области.

Сейчас иностранец находится в изоляторе временного содержания У МВД России по Самаре. Правоохранители проверяют его на причастность к экстремистско-террористической деятельности.

ИСТОЧНИК KP.RU