2019-07-02T12:46:00+03:00
Происшествия

В Самаре сотрудники ФСБ задержали опасного преступника из Средней Азии, который находился в розыске

Молодой человек скрывался на территории Красноглинского района
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Фото: УФСБ по Самарской областиФото: УФСБ по Самарской области
Изменить размер текста:

В Самаре задержали опасного преступника - 24-летнего гражданина одной из республик Средней Азии, который находился в межгосударственном розыске.

- Молодого человека искали за совершение тяжкого преступления с оружием в составе группы лиц. Ему была избрана мера пресечения в виде ареста. Задержать разыскиваемого удалось в июне на территории Красноглинского района Самары, - сообщили «Комсомольской правде — Самара» в пресс-службе УФСБ по Самарской области.

Сейчас иностранец находится в изоляторе временного содержания У МВД России по Самаре. Правоохранители проверяют его на причастность к экстремистско-террористической деятельности.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Депутат из Самары стал учеником «школы губернаторов»
Система видеонаблюдения «Ростелекома» за ЕГЭ-2019 транслировала с видеокамер 4,5 млн часов
Пользуйтесь безлимитными картами: самарцам объяснили, как сэкономить на пересадках в общественном транспорте
В Самарской области доходы населения растут быстрее, чем в целом в ПФО
Главу Нефтегорска наказали за долгие ответы на обращения жителей
В Самаре появятся мемориальные доски членам «кембриджской пятерки» и Героям России
В Самаре начинающий наркоторговец попался со 100 г смеси, вызывающей смертельный «релакс»
В Самаре 12-летнего ребенка высадили из трамвая из-за надорванной купюры
Самарцы возмутились переносом трамвайной остановки возле площади Куйбышева
В Самару в храм на Мехзаводе привезли ковчег с мощами святых
Хоккейная «Лада» вышла из отпуска
В Самарской области женщина на «Опеле» вылетела с дороги и врезалась в опору
В Самаре от неминуемой смерти спасли зеленую игуану
Сызранские полицейские поймали оренбуржца, который украл из лотка на пензенском вокзале телефон
Юноши «Крыльев Советов» пробились в топ-8 команд России
В Самарской области двое многодетных военных получили по 10,5 млн рублей на жилье