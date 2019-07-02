2019-07-02T13:13:20+03:00
Дом. Семья

В Самаре от неминуемой смерти спасли зеленую игуану

Домашняя рептилия отказывалась от еды
Евгения ВАСИНА
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Для рептилий, содержащихся в террариуме, важны ультрафиолет и витаминыДля рептилий, содержащихся в террариуме, важны ультрафиолет и витаминыФото: Михаил ФРОЛОВ
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В Самаре в государственную городскую ветеринарную клинику на улице Фадеева местная жительница принесла зеленую игуану. Хозяйку беспокоило, что домашняя любимица отказывалась от еды, мало двигалась и заметно поправилось.

- Игуаны не толстеют! У них подкожная жировая клетчатка не собирает жир, - рассказывает корреспонденту «КП-Самара» ведущий специалист городской ветклиники, хирург Наталья Фурсова. - Мы сразу отправили игуану на рентген.

Около месяца назад в государственной городской ветеринарной клинике на улице Фадеева появилось новое оборудование, в том числе рентгеновский аппарат. На снимок врач тратит не более 5 минут, а фотография получается максимально четкой и информативной.

- Рентген показал, что у игуаны нарушение яйцекладки. Они могут откладывать яйца даже без партнера. Когда приходит время, у игуаны формируются яйца, и она их откладывает. В данном случае из-за недостатка витаминов последнего не случилось. Рептилия могла погибнуть, но, к счастью, вовремя поставленный диагноз позволил провести верное лечение и ситуация разрешилась.

Специалисты ветклиники напоминают, что для рептилий, содержащихся в террариуме, очень важны ультрафиолет и витамины. Подобрать верные витамины помогут ветврачи Самарского ветеринарного объединения.

Ветклиника на улице Фадеева, 47 работает круглосуточно. Записаться на прием можно по телефону: +7(846)9510581

Подробнее прочитать о клинике и найти ближайший филиал можно на сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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