В Самарской области женщина на «Опеле» вылетела с дороги и врезалась в опору

СЕГОДНЯ 13:17 2019-07-02T13:17:35+03:00

Сейчас полицейские проводят по факту ДТП проверку Фото: ГУ МВД России по Самарской области

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В понедельник, 1 июля, около 3:00 на трассе «Сызрань - Шигоны - В. Утес» в Сызранском районе произошло ДТП. Там 34-летняя женщина на «Опеле» врезалась в опору. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

- Автомобилистка двигалась со стороны села Шигоны в направлении Сызрани. Она не справилась с управлением и столкнулась со световой опорой, - рассказали полицейские.

В результате случившегося женщина получила различные травмы и обратилась за помощью к медикам. По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии она находилась в трезвом состоянии. Сейчас полицейские проводят по факту происшествия проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU