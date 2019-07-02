2019-07-02T13:17:35+03:00
Происшествия

В Самарской области женщина на «Опеле» вылетела с дороги и врезалась в опору

После ДТП автомобилистке понадобилась помощь медиков
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Сейчас полицейские проводят по факту ДТП проверкуСейчас полицейские проводят по факту ДТП проверкуФото: ГУ МВД России по Самарской области
Изменить размер текста:

В понедельник, 1 июля, около 3:00 на трассе «Сызрань - Шигоны - В. Утес» в Сызранском районе произошло ДТП. Там 34-летняя женщина на «Опеле» врезалась в опору. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

- Автомобилистка двигалась со стороны села Шигоны в направлении Сызрани. Она не справилась с управлением и столкнулась со световой опорой, - рассказали полицейские.

В результате случившегося женщина получила различные травмы и обратилась за помощью к медикам. По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии она находилась в трезвом состоянии. Сейчас полицейские проводят по факту происшествия проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Депутат из Самары стал учеником «школы губернаторов»
Система видеонаблюдения «Ростелекома» за ЕГЭ-2019 транслировала с видеокамер 4,5 млн часов
Пользуйтесь безлимитными картами: самарцам объяснили, как сэкономить на пересадках в общественном транспорте
В Самарской области доходы населения растут быстрее, чем в целом в ПФО
Главу Нефтегорска наказали за долгие ответы на обращения жителей
В Самаре появятся мемориальные доски членам «кембриджской пятерки» и Героям России
В Самаре начинающий наркоторговец попался со 100 г смеси, вызывающей смертельный «релакс»
В Самаре 12-летнего ребенка высадили из трамвая из-за надорванной купюры
Самарцы возмутились переносом трамвайной остановки возле площади Куйбышева
В Самару в храм на Мехзаводе привезли ковчег с мощами святых
Хоккейная «Лада» вышла из отпуска
В Самаре от неминуемой смерти спасли зеленую игуану
В Самаре сотрудники ФСБ задержали опасного преступника из Средней Азии, который находился в розыске
Сызранские полицейские поймали оренбуржца, который украл из лотка на пензенском вокзале телефон
Юноши «Крыльев Советов» пробились в топ-8 команд России
В Самарской области двое многодетных военных получили по 10,5 млн рублей на жилье