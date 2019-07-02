В Самарской области женщина на «Опеле» вылетела с дороги и врезалась в опору
В понедельник, 1 июля, около 3:00 на трассе «Сызрань - Шигоны - В. Утес» в Сызранском районе произошло ДТП. Там 34-летняя женщина на «Опеле» врезалась в опору. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
- Автомобилистка двигалась со стороны села Шигоны в направлении Сызрани. Она не справилась с управлением и столкнулась со световой опорой, - рассказали полицейские.
В результате случившегося женщина получила различные травмы и обратилась за помощью к медикам. По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии она находилась в трезвом состоянии. Сейчас полицейские проводят по факту происшествия проверку.
ИСТОЧНИК KP.RU