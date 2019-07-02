2019-07-02T13:21:41+03:00
Спорт

Хоккейная «Лада» вышла из отпуска

Спортсмены сейчас проходят медосмотр
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Фото: ХК "Лада"Фото: ХК "Лада"
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Хоккеисты и тренерский штаб «Лады» вышли из отпуска. Во вторник, 2 июля, прошло командное собрание. Сейчас спортсмены проходят медицинский осмотр, сообщает пресс-служба клуба.

- Помогать главному тренеру Александру Титову в сезоне 2019/20 будут Анатолий Степанов и Олег Волков. Работать с вратарями будет Вячеслав Волков. За физическую подготовку будет отвечать Никита Титов, - говорится в сообщении.

Кроме того, в клубе озвучили состав команды на предсезонный сбор.

Фото: ХК "Лада"

Фото: ХК "Лада"

Вратари: Артем Забродин, Артем Корепанов, Александр Скрынник.

Защитники: Георгий Бердюков, Тимур Булатов, Даниил Валиуллов, Роман Дубинин, Антон Капотов, Дмитрий Костенко, Никита Кротиков, Данил Семенов, Игорь Усманов, Михаил Чурляев, Ринат Шафигуллин.

Нападающие: Вячеслав Андрющенко, Артем Артемов, Евгений Грошев, Александр Денежкин, Владимир Журавлев, Константин Калинин, Семен Кизимов, Максим Кутявин, Никита Лукин, Алексей Мастрюков, Константин Майоров, Юрий Назаров, Артурс Озолиньш, Александр Тимирев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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