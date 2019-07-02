В Самаре начинающий наркоторговец попался со 100 г смеси, вызывающей смертельный «релакс»

СЕГОДНЯ 14:50 2019-07-02T14:50:35+03:00

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В Самаре в ближайшее время предстанет перед судом 23-летний уроженец села Липовка Оренбургской области, которого поймали со 100 г наркотиков. Начинающий наркоторговец пытался сбыть запрещенное вещество, но был вовремя пойман.

- Было установлено, что молодой человек по интернету познакомился с неустановленными лицами и вступил с ними в сговор. Согласно договоренности, он должен был забирать наркотики из закладок, потом расфасовывать их на мелкие партии и размещать на территории Самары, - сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.

Молодого человека задержали со 100 г смеси, содержащей пирролидиновалерофенон (PVP) — производное наркотика N-метилэфедрона. Как отмечают в надзорном ведомстве, это вещество вызывает смертельный «релакс». После нескольких месяцев его употребления у человека происходит необратимое поражение сердечной мышцы, появляются галлюцинации, слабоумие и паранойя, а также нарушается речевая функция.

Недавно правоохранители завершили расследование уголовного дела и передали его на рассмотрение в Промышленный районный суд Самары. Молодому человеку грозит до 20 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU