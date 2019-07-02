В Самаре появятся мемориальные доски членам «кембриджской пятерки» и Героям России

СЕГОДНЯ 15:14 2019-07-02T15:14:30+03:00

Увековечат память о тех, кто некогда жил и работал в областной столице

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В Самаре до конца 2019 года появятся несколько новых мемориальных досок в честь Героев России, а также англичан-разведчиков. Об этом в Твиттере сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

- Памятные таблички будут установлены в честь членов «кембриджской пятерки» Гая Берджесса и Дональда Маклина, а также 6 Героев СССР и РФ, которые учились или работали в Куйбышевском речном техникуме, - рассказал народный избранник.

Предполагается, что мемориальная доска в честь Гая Берджесса и Дональда Маклина разместится на стене дома № 179 по улице Фрунзе. Они прожили в Куйбышеве около четырех лет. Насколько известно, их в 30-х годах прошлого столетия завербовала советская разведка в Кембриджском университете. Дональд Маклин был дипломатом, а Гай Берджесс — высокопоставленным сотрудником МИД.

ИСТОЧНИК KP.RU