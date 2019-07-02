Главу Нефтегорска наказали за долгие ответы на обращения жителей
Теперь чиновнику придется заплатить штраф в 5 тысяч рублей
Чиновнику выписали штраф за игнорирование обращений гражданФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Прокуратура нашла нарушения в работе администрации Нефтегорска. Как выяснили сотрудники ведомства, глава поселения подолгу игнорировал обращения местных жителей.
- Закон устанавливает 30-дневный срок рассмотрения обращений граждан. Однако по ряду обращений ответ не был дан в срок, превышающий 2 месяца, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.
После проверки в отношении главы Нефтегорска было возбуждено административное дело. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в 5 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU