2019-07-02T15:55:35+03:00
Общество

В Самарской области доходы населения растут быстрее, чем в целом в ПФО

Регион стал лидером в ПФО по росту реальных денежных доходов
Ольга АФАНАСЬЕВА
Поделиться:
Самарская область лидирует в ПФО по росту реальных доходовСамарская область лидирует в ПФО по росту реальных доходов
Изменить размер текста:

Самарская область стала одним из самых успешных в ПФО регионов по динамике основных социально-экономических показателей. При этом наш регион - лидер по росту реальных доходов населения в ПФО и один из 10 лидеров в России.

- Мы делаем очень уверенные шаги по улучшению инвестиционного климата региона, по привлечению дополнительных капиталов, средств не только бюджетных, федеральных средств, но и средств частных компаний. Это позволяет нам сегодня опережающими темпами, по сравнению с большинством субъектов ПФО, наращивать свой экономический потенциал, а, самое главное, претворять его в жизнь. Это отражается и в уровне привлечения инвестиций, и в росте ВРП, и в росте экономики региона в целом. Это отражается и на уровне благосостояния граждан, - прокомментировал данные статистического отчета губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

При этом глава региона отмечает, что повышение доходов - устойчивая тенденция. Это результат долгой и планомерной работы. Например, благодаря поддержке "АвтоВАЗа" в Тольятти у предприятия появилась возможность увеличить зарплаты на 7% с 1 июля. Это самый высокий процент индексации ставок и окладов работников за последние шесть лет.

В развитие Тольятти будут вкладываться и дальше: важно, что в усилия властей поверили люди. В июле в автограде пройдет совещание с участием руководителей федеральных министерств и ведомств по развитию городов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Депутат из Самары стал учеником «школы губернаторов»
Система видеонаблюдения «Ростелекома» за ЕГЭ-2019 транслировала с видеокамер 4,5 млн часов
Пользуйтесь безлимитными картами: самарцам объяснили, как сэкономить на пересадках в общественном транспорте
Главу Нефтегорска наказали за долгие ответы на обращения жителей
В Самаре появятся мемориальные доски членам «кембриджской пятерки» и Героям России
В Самаре начинающий наркоторговец попался со 100 г смеси, вызывающей смертельный «релакс»
В Самаре 12-летнего ребенка высадили из трамвая из-за надорванной купюры
Самарцы возмутились переносом трамвайной остановки возле площади Куйбышева
В Самару в храм на Мехзаводе привезли ковчег с мощами святых
Хоккейная «Лада» вышла из отпуска
В Самарской области женщина на «Опеле» вылетела с дороги и врезалась в опору
В Самаре от неминуемой смерти спасли зеленую игуану
В Самаре сотрудники ФСБ задержали опасного преступника из Средней Азии, который находился в розыске
Сызранские полицейские поймали оренбуржца, который украл из лотка на пензенском вокзале телефон
Юноши «Крыльев Советов» пробились в топ-8 команд России
В Самарской области двое многодетных военных получили по 10,5 млн рублей на жилье