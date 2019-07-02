В Самарской области доходы населения растут быстрее, чем в целом в ПФО

СЕГОДНЯ 15:55 2019-07-02T15:55:35+03:00

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Самарская область стала одним из самых успешных в ПФО регионов по динамике основных социально-экономических показателей. При этом наш регион - лидер по росту реальных доходов населения в ПФО и один из 10 лидеров в России.

- Мы делаем очень уверенные шаги по улучшению инвестиционного климата региона, по привлечению дополнительных капиталов, средств не только бюджетных, федеральных средств, но и средств частных компаний. Это позволяет нам сегодня опережающими темпами, по сравнению с большинством субъектов ПФО, наращивать свой экономический потенциал, а, самое главное, претворять его в жизнь. Это отражается и в уровне привлечения инвестиций, и в росте ВРП, и в росте экономики региона в целом. Это отражается и на уровне благосостояния граждан, - прокомментировал данные статистического отчета губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

При этом глава региона отмечает, что повышение доходов - устойчивая тенденция. Это результат долгой и планомерной работы. Например, благодаря поддержке "АвтоВАЗа" в Тольятти у предприятия появилась возможность увеличить зарплаты на 7% с 1 июля. Это самый высокий процент индексации ставок и окладов работников за последние шесть лет.

В развитие Тольятти будут вкладываться и дальше: важно, что в усилия властей поверили люди. В июле в автограде пройдет совещание с участием руководителей федеральных министерств и ведомств по развитию городов.

ИСТОЧНИК KP.RU