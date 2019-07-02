Пользуйтесь безлимитными картами: самарцам объяснили, как сэкономить на пересадках в общественном транспорте

СЕГОДНЯ 15:57 2019-07-02T16:01:46+03:00

По словам чиновников, в городе с таким большим населением допускаются до 2 пересадок в транспорте Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Что касается введения пересадочных билетов, то пока денег на это нет

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Жители Крутых Ключей вновь пожаловались на проблемы с общественным транспортом. По их словам, на тех автобусах и маршрутках, которые обслуживают микрорайон, не всегда можно добраться до нужного места. В итоге приходится ездить с пересадками. А это недешевое удовольствие.

- Транспорта, который бы ходил по Кирова, Стара-Загоре и Димитрова, нет. Все автобусы - №№ 205, 96, 67, 295 - идут по Московскому шоссе. Мы ездим с пересадками всей семьей, и это очень дорого! - написали в Твиттере самарцы.

В ответ на это в департаменте транспорта отметили, что ездить с пересадками в таком большом городе - вполне себе нормальное явление.

- В городе с населением выше 500 тысяч человек допускается до двух пересадок по маршруту следования. Между тем планируется перестройка маршрутной сети. Этот процесс будет проходить с учетом развития Самарско-Тольяттинской агломерации и существующего пассажиропотока, - заявили чиновники.

Что касается пересадочного билета, то в дептрансе сообщили, что он будет введен по мере финансирования. На реализацию этой системы нужно дополнительно около 400 млн рублей в год. Пока же горожанам, которым приходится ездить на работу или учебу с пересадками, советуют пользоваться безлимитными картами.

ИСТОЧНИК KP.RU