2019-07-02T16:08:20+03:00
Общество

Система видеонаблюдения «Ростелекома» за ЕГЭ-2019 транслировала с видеокамер 4,5 млн часов

За это время, кроме всего прочего, отразили несколько кибератак
ВИТАЛИЙ ДЕНИСОВ
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Все камеры отработали без сбоев.Все камеры отработали без сбоев.
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В кампании ЕГЭ 2019 года задействовали больше 100 тысяч камер, которые работали в 51 тысяче аудиторий и 5,7 тысячи пунктах проведения экзаменов (ППЭ) по всей стране. Все камеры отработали без сбоев, сообщили в компании «Ростелеком», которая и обеспечивала бесперебойную онлайн-трансляцию основного периода Единого государственного экзамена.

- В 4% аудиторий в самых отдаленных ППЭ в труднодоступных местностях РФ велась видеозапись, которая сразу после окончания экзамена передавалась на портал видеонаблюдения с помощью специального программного обеспечения. Всего система видеонаблюдения осуществила 4 724 835 часов трансляций с видеокамер, - отметили в «Ростелекоме».

Контролировали ЕГЭ 2 993 федеральных и 4 4967 региональных онлайн-наблюдателя. Трансляцию сигнала в течение всего основного этапа ЕГЭ вели на портале видеонаблюдателя www.smotriege.ru. При этом специалисты «Ростелекома» мониторили функционирование программного обеспечения, осуществляли техническую поддержку портала и защищали его от DDoS-атак. Во время проведения экзаменов зафиксировали несколько DDoS-атак мощностью до 10 Гбит/с, которые не повлияли на работоспособность портала видеонаблюдения.

- Мы зафиксировали ряд хакерских атак на портал видеонаблюдения, но попытки нарушить стабильность работы сайта ни к чему не привели, - рассказал президент «Ростелекома» Михаил Осеевский. - Специалисты быстро нейтрализовали кибератаки и сохранили работоспособность серверов. Могу с уверенностью сказать: наша система устойчива к подобного рода атакам. Однако компания продолжит совершенствовать защиту от внешних воздействий, чтобы в будущем свести к минимуму возможность DDoS Оборудование «Ростелекома» в дни проведения ЕГЭ бесперебойно контролировало весь процесс сдачи экзаменов. Таким образом наша компания не только технологически участвует в ЕГЭ, но и вносит свой вклад в прозрачность и объективность самой процедуры проведения экзаменов».

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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