2019-07-02T17:37:06+03:00
Общество

Депутат из Самары стал учеником «школы губернаторов»

Михаила Дегтярева включили в новый поток программы кадрового резерва
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Фото: Михаил ДегтяревФото: Михаил ДегтяревФото: Twitter.com
Изменить размер текста:

Депутат Госдумы РФ Михаил Дегтярев из Самары, который является председателем комитета по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи, попал в «школу губернаторов» - программу кадрового резерва, пишет РБК. Как сообщает издание, участниками этой программы также стали представители Совета Федерации, Генпрокуратуры, следственного комитета и несколько врио губернаторов. Всего, по предварительным данным, около 70 человек.

Насколько известно, обучение в этой «школе» довольно разнообразное. Участники получают новые знания в сфере экономики, а также демонстрируют свои спортивные навыки. Так, на прошлой неделе перед участниками выступали ведущие экономисты из Гонконга, Италии, Швеции и России, а недавно они прошли испытания по командной сдаче норм ГТО и гребле на лодках.

Отметим, что многие выпускники «школы» в дальнейшем становились главами регионов. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров тоже был участником программы кадрового резерва.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Из-за нашествия саранчи в четырёх районах Самарской области ввели режим ЧС
Жителей Самары просят активнее жаловаться в полицию на мошенников в социальных сетях
"А он уже давно сидит!" Житель Самары жестоко убил сасовца шесть лет назад
В Самаре во дворе на улице Ватутина обустроят парковку
"Оценивать знания студентов должны их будущие коллеги": Академик РАН рассказал, почему аккредитация вузов не влияет на качество образования
ФК «Динамо» официально представил экс-нападающего «Крыльев Советов» Рамиля Шейдаева
"Спорт - норма жизни": В Самарской области в 2019 году построят 20 универсальных площадок
Система видеонаблюдения «Ростелекома» за ЕГЭ-2019 транслировала с видеокамер 4,5 млн часов
Пользуйтесь безлимитными картами: самарцам объяснили, как сэкономить на пересадках в общественном транспорте
В Самарской области доходы населения растут быстрее, чем в целом в ПФО
Главу Нефтегорска наказали за долгие ответы на обращения жителей
В Самаре появятся мемориальные доски членам «кембриджской пятерки» и Героям России
В Самаре начинающий наркоторговец попался со 100 г смеси, вызывающей смертельный «релакс»
В Самаре 12-летнего ребенка высадили из трамвая из-за надорванной купюры
Самарцы возмутились переносом трамвайной остановки возле площади Куйбышева
В Самару в храм на Мехзаводе привезли ковчег с мощами святых
Хоккейная «Лада» вышла из отпуска
В Самарской области женщина на «Опеле» вылетела с дороги и врезалась в опору
В Самаре от неминуемой смерти спасли зеленую игуану
В Самаре сотрудники ФСБ задержали опасного преступника из Средней Азии, который находился в розыске
Сызранские полицейские поймали оренбуржца, который украл из лотка на пензенском вокзале телефон
Юноши «Крыльев Советов» пробились в топ-8 команд России
В Самарской области двое многодетных военных получили по 10,5 млн рублей на жилье