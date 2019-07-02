Депутат из Самары стал учеником «школы губернаторов»

СЕГОДНЯ 16:32 2019-07-02T17:37:06+03:00

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Депутат Госдумы РФ Михаил Дегтярев из Самары, который является председателем комитета по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи, попал в «школу губернаторов» - программу кадрового резерва, пишет РБК. Как сообщает издание, участниками этой программы также стали представители Совета Федерации, Генпрокуратуры, следственного комитета и несколько врио губернаторов. Всего, по предварительным данным, около 70 человек.

Насколько известно, обучение в этой «школе» довольно разнообразное. Участники получают новые знания в сфере экономики, а также демонстрируют свои спортивные навыки. Так, на прошлой неделе перед участниками выступали ведущие экономисты из Гонконга, Италии, Швеции и России, а недавно они прошли испытания по командной сдаче норм ГТО и гребле на лодках.

Отметим, что многие выпускники «школы» в дальнейшем становились главами регионов. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров тоже был участником программы кадрового резерва.

ИСТОЧНИК KP.RU