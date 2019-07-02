2019-07-02T16:46:29+03:00
Спорт

ФК «Динамо» официально представил экс-нападающего «Крыльев Советов» Рамиля Шейдаева

Футболист провел в футболке самарцев 20 матчей и отметился 4 голами
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Форвард выступал за «КС» с лета 2018 года.Форвард выступал за «КС» с лета 2018 года.Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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Московское «Динамо» на своем официальном сайте представило новичка команды – экс-форварда «Крыльев Советов» Рамиля Шейдаева. Нападающий покинул самарскую команду этим летом и перешел в столичный клуб на правах свободного агента. Контракт с Шейдаевым рассчитан на год, сообщает пресс-служба «Динамо».

- В прошедшем сезоне Рамиль выступал за самарские «Крылья Советов», контракт с которыми у него закончился. Таким образом, Шейдаев переходит в «Динамо» на правах свободного агента и становится шестым новичком летней трансферной кампании бело-голубых, - говорится в сообщении.

Форвард выступал за «КС» с лета 2018 года. За один сезон он сыграл за волжан в 20 встречах и отметился 4 голами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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