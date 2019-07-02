"Оценивать знания студентов должны их будущие коллеги": Академик РАН рассказал, почему аккредитация вузов не влияет на качество образования
Академик РАН, президент самарского университета "Реавиз" в интервью "Комсомолке" рассказал, почему существующая система аккредитации вузов не работает так, как нужно. Сейчас, по его словам, все проверки излишне формализованы, оценивают скорее бумажки, чем реальное качество работы.
- Процедура госконтроля не четкая. Нет определения ключевых понятий – что такое «качество образования». В итоге, проверки сводятся к решению частных вопросов: назначить или освободить кого-то из ректоров, ликвидировать образовательную программу, закрыть филиал и т.д., - отметил он.
По мнению академика, оценивать результат обучения должны специалисты, которые работают в сфере здравоохранения. "Реавизу" также пришлось столкнуться с отзывом аккредитационных свидетельств и по словам его президента это негативно сказалось на персонале, но вот качество образования в таких случаях не падает.
Подробности - в интервью Владимира Шабалина.
ИСТОЧНИК KP.RU