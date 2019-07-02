"Оценивать знания студентов должны их будущие коллеги": Академик РАН рассказал, почему аккредитация вузов не влияет на качество образования

СЕГОДНЯ 16:50 2019-07-02T16:50:22+03:00

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Академик РАН, президент самарского университета "Реавиз" в интервью "Комсомолке" рассказал, почему существующая система аккредитации вузов не работает так, как нужно. Сейчас, по его словам, все проверки излишне формализованы, оценивают скорее бумажки, чем реальное качество работы.

- Процедура госконтроля не четкая. Нет определения ключевых понятий – что такое «качество образования». В итоге, проверки сводятся к решению частных вопросов: назначить или освободить кого-то из ректоров, ликвидировать образовательную программу, закрыть филиал и т.д., - отметил он.

По мнению академика, оценивать результат обучения должны специалисты, которые работают в сфере здравоохранения. "Реавизу" также пришлось столкнуться с отзывом аккредитационных свидетельств и по словам его президента это негативно сказалось на персонале, но вот качество образования в таких случаях не падает.

Подробности - в интервью Владимира Шабалина.

ИСТОЧНИК KP.RU