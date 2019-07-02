В Самаре во дворе на улице Ватутина обустроят парковку

СЕГОДНЯ 16:57 2019-07-02T16:57:44+03:00

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В Сызрани во дворе домов № 152 и 154 на улице Ватутина появится парковочная площадка. Работы по ее обустройству уже начались. Об этом сообщает пресс-служба администрации Сызрани.

- В феврале местные жители коллективно обратились к депутатам городской думы с просьбой сделать в их дворе парковку. Просьбу учли и включили в план работ на этот год. Однако потом выяснилось, что некоторые жители хотели бы видеть на этом месте детскую площадку, - рассказали в мэрии.

По словам чиновников, в этом году все же будет обустроена только стоянка. Что касается детской площадки, то вопрос о ее создании будет рассмотрен в следующем году. Пока же местные жители могут пользоваться небольшой детской площадкой, которая находится возле дома № 154.

ИСТОЧНИК KP.RU