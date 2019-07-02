2019-07-02T17:32:04+03:00
Общество

"А он уже давно сидит!" Житель Самары жестоко убил сасовца шесть лет назад

Пока полиция расследовала преступление, мужчина сидел за другие преступления в Ямало-Ненецком автономном округе
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Мужчина из Самары оказался тем еще "фруктом"Мужчина из Самары оказался тем еще "фруктом"
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Жителю Самары предстоит ответить за жестокое убийство 55-летнего сасовца. Это случилось в апреле 2013 года - шесть лет назад. Мужчина, житель Сасовского района Рязани, оказался в больнице с тяжелыми травмами. На руках у врачей он погиб. Долгое время преступление раскрыть не смогли, но спустя шесть лет подозреваемого все-таки установили.

- Им оказался случайный знакомый погибшего – житель г. Самары, 1983 года рождения, который на момент раскрытия преступления находился в исправительной колонии в Ямало-Ненецком автономном округе, - рассказывают в СУ СК РФ по Рязанской области.

Подозреваемого нашли благодаря сверке с федеральным банком данных геномной информации. По версии следствия, 36-летний обвиняемый познакомился с жертвой, мужчиной 55 лет, на железнодорожной станции. Потом они вместе распивали спиртное, посиделки закончились серьезным конфликтом. Самарец начал избивать нового знакомого, в ход пошел некий деревянный предмет. После содеянного преступник с места скрылся. Сейчас уголовное дело расследуют.

ИСТОЧНИК KP.RU

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