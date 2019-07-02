Из-за нашествия саранчи в четырёх районах Самарской области ввели режим ЧС
В Самарской области на территории Волжского, Красноармейского районов, а также в городах Новокуйбышевск и Чапаевска объявлена ярезвычайная ситуация. Здесь существует серьёзная угроза распространения саранчи - злостного сельскохозяйственного вредителями.
- По поручению губернатора развернут штаб по ликвидации ЧС. Уже обработаны поражённые зоны на 3.3 тыс гектаров. Затраты компенсируют из бюджета области, - отмечают в правительстве региона.
Сейчас с помощью самолётов обрабатывают территорию полигона около Чапаевска. Это также должно не допустить распространения угрозы.
Как объяснили в правительстве, режим ЧС это превентивная мера, которая позволяет оперативно решать все вопросы, в том числе с выделением денег на борьбу с особо опасными вредителями.
ИСТОЧНИК KP.RU