Из-за нашествия саранчи в четырёх районах Самарской области ввели режим ЧС

СЕГОДНЯ 19:35 2019-07-02T19:37:02+03:00

Это нужно для того, чтобы оперативно бороться с проблемой

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В Самарской области на территории Волжского, Красноармейского районов, а также в городах Новокуйбышевск и Чапаевска объявлена ярезвычайная ситуация. Здесь существует серьёзная угроза распространения саранчи - злостного сельскохозяйственного вредителями.

- По поручению губернатора развернут штаб по ликвидации ЧС. Уже обработаны поражённые зоны на 3.3 тыс гектаров. Затраты компенсируют из бюджета области, - отмечают в правительстве региона.

Сейчас с помощью самолётов обрабатывают территорию полигона около Чапаевска. Это также должно не допустить распространения угрозы.

Как объяснили в правительстве, режим ЧС это превентивная мера, которая позволяет оперативно решать все вопросы, в том числе с выделением денег на борьбу с особо опасными вредителями.

ИСТОЧНИК KP.RU