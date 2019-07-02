На Обводной дороге в Самаре "Газель" влетела под грузовик, водитель скончался
Сейчас полицейские разбираются, кто виноват в столкновении
Водитель погиб из-за травм
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В Самаре на Обводной дороге случилось страшное ДТП. На встречке не разъехались водитель "Газели" и грузового автомобиля. В результате машины столкнулись на высокой скорости. Водитель "Газели" - фургона погиб на месте из-за полученных травм.
- Проводится проверка по факту ДТП. Сотрудники Госавтоинспекции обращают внимание участников дорожного движения на необходимость быть бдительными за рулем, не выезжать на полосу встречного движения - это чревато трагедией, - сообщает ГУ МВД РФ по Самарской области.
ИСТОЧНИК KP.RU