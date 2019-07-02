Казанский рыбак подарил вторую жизнь сызранской щуке с травмой детства
Видно, рыба уже попадалась в руки рыбакам. но ее и раньше отпускали
Вот такая щука попалась рыболову
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Рыбак-профессионал Олег Маркухин похвастался у себя в социальной сети немного необычным трофеем. На удочку к казанскому профи попалась щука около Сызрани. Как определил рыбак, у нее есть травма детства - на морде рыбы уродливый шрам. Скорее всего, она уже попадалась в руки любителям рыбалки.
- Но и мы подарили ей жизнь, ждем ее в этапе!!! - написал Олег.
На его страничке немало рассказов о рыбалке и удачных уловах. Чаще всего он отпускает рыбу обратно - для мужчины увлечение представляет в первую очередь спортивный интерес.
ИСТОЧНИК KP.RU