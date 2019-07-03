"Люди купаются, а собаки тут же нужду справляют!" Жителей Самары возмутили животные на пляжах и в парках

СЕГОДНЯ 07:25 2019-07-03T07:25:21+03:00

По их мнению, многие хозяева игнорируют запреты и не спешат убирать за своими питомцами. К тому же часто на собак даже не надевают намордников

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Жителей Самары возмутили собачники, которые приводят своих питомцев на общедоступные пляжи. При этом они не спешат убирать за ними экскременты да и в целом не сильно следят за их поведением.

- В этом году был два раза на том же пляже, оба раза дамы с собаками присутствовали и каждый раз разные. Маленькие дети рядом в воде плещутся, а собаки нужду справляют, - возмущается автор поста.

На пляжах в большинстве случаев установлены таблички, запрещающие выгул животных, но горожан с собаками это не останавливает.

- При этом тех, кто на пляже пьет, будут штрафовать, а вот на граждан с собаками полиция внимания не обратит, - пишут самарцы.

Также речь зашла и о парках. Например, по данным автора, проблема есть в парке Победы.

- С раннего утра и до вечера выгуливают собак без намордников и зачастую спуская с поводков. Дочь сегодня была в этом парке, говорит: - "Собачьи экскременты тут и там, причём некоторые гигантских размеров!"

А как вы думаете, где нужно выгуливать собак?

ИСТОЧНИК KP.RU