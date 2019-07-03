2019-07-03T08:12:08+03:00
Общество

Скоростные суда между Самарой и Тольятти в 2019 году запускать не будут

Об этом сообщили в речном пассажирском предприятии
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: Самарское речное пассажирское предприятиеФото: Самарское речное пассажирское предприятие
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Скоростные суда "Восход" не будут курсировать между Самарой и Тольятти. В этом году эту линию решили не открывать. Об этом сообщает Самарское речное пассажирское предприятие.

- Скоростную линию Самара - Тольятти не планируется запускать в навигацию 2019 года. Приносим извинения за доставленные неудобства и надеемся на дальнейшее сотрудничество, - написали в Твиттере представители предприятия.

Напомним, этот скоростной маршрут работал около двух лет. На "Восходах" можно было добраться из Самары в Тольятти примерно за 2,5 часа. Теперь же эти скоростные суда ходят только до Ширяево.

ИСТОЧНИК KP.RU

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