Скоростные суда между Самарой и Тольятти в 2019 году запускать не будут
Об этом сообщили в речном пассажирском предприятии
Фото: Самарское речное пассажирское предприятие
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Скоростные суда "Восход" не будут курсировать между Самарой и Тольятти. В этом году эту линию решили не открывать. Об этом сообщает Самарское речное пассажирское предприятие.
- Скоростную линию Самара - Тольятти не планируется запускать в навигацию 2019 года. Приносим извинения за доставленные неудобства и надеемся на дальнейшее сотрудничество, - написали в Твиттере представители предприятия.
Напомним, этот скоростной маршрут работал около двух лет. На "Восходах" можно было добраться из Самары в Тольятти примерно за 2,5 часа. Теперь же эти скоростные суда ходят только до Ширяево.
ИСТОЧНИК KP.RU