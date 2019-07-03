Губернаторы Нижегородской и Самарской области помогут АвтоВАЗу договориться с поставщиком, из-за которого остановилось производство
К урегулированию отношений АвтоВАЗа и крупнейшего поставщика комплектующих "Автокомпонент" подключатся главы регионов, где работают компании. Дмитрий Азаров и Глеб Никитин накануне вечером провели переговоры в Нижнем Новгороде, куда самарский губернатор прибыл на форум "Производительность 360".
- Стороны обсудили сложившуюся в связи с остановкой производства АвтоВАЗа ситуацию. Главы подключатся к урегулированию вопросов, - сообщает пресс-служба правительства Самарской области.
Напомним, что с сегодняшнего дня крупнейший российский автопроизводитель останавливает все контейнеры в Тольятти и Ижевске. Причина - срыв сроков поставки. Как сообщают СМИ, поставщик и покупатель могли не сойтись в цене. Спорные отношения между предприятиями складывались и ранее.
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ИСТОЧНИК KP.RU