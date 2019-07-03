В Тольятти приставы принудительно снесли самовольно построенный торговый павильон

СЕГОДНЯ 08:57 2019-07-03T08:57:12+03:00

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В Автозаводском районе Тольятти снесли торговый павильон. Сделали это потому, что мини-магазин был построен незаконно. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Самарской области.

- Одна из организаций самовольно заняла участок площадью 184 квадратных метра, принадлежащий городу, и установила там торговый павильон. В связи с этим администрация Тольятти обратилась в суд. Служители Фемиды удовлетворили иск и обязали компанию убрать строение, однако она так и не сделала этого добровольно, - рассказали представители ведомства.

Приставы внесли в отношении организации постановление о взыскании исполнительского сбора в 50 тысяч рублей, но должник не оплатил его. В итоге деньги списали с его счета. На компанию составили административный протокол по статье «Неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера», санкции которой предусматривают штраф до 50 тысяч рублей. После этого в мини-магазине отключили свет и воду, а потом принудительно снесли его. Земельный участок, который занимал павильон, также привели в порядок. Как отмечают в службе судебных приставов, все расходы, которые были понесены при демонтаже строения, будут взысканы с компании-должника.

ИСТОЧНИК KP.RU