В Самаре нашли схрон с оружием и взрывчаткой бывшего лидера ОПС "Законовские"

СЕГОДНЯ 09:21 2019-07-03T09:25:08+03:00

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В понедельник, 1 июля, сотрудники ФСБ нашли в СНТ "Сок" Красноглинского района Самары схрон с оружием и боеприпасами. Как выяснилось, ранее он принадлежал бывшему лидеру ОПС "Законовские" Алексею Рыжову, который умер в 2016 году.

- В тайнике были найдены 3 самодельных радиоуправляемых взрывчатки магнитного типа; автомат Калашникова и 3 магазина к нему; 3 ручные гранаты; 9 запалов к гранатам; 2 тротиловые шашки общей массой 0,6 кг; 236 патронов различного калибра, - сообщили "Комсомольской правде - Самара" в пресс-службе УФСБ по Самарской области.

В тайнике были патроны различных калибров, автоматы и гранаты

Сейчас правоохранители разыскивают тех, кто может быть причастен к незаконному обороту оружия и боеприпасов, найденных в тайнике, а также занимаются исследованием изъятых предметов. Решает вопрос о возбуждении уголовных дел по статьям "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов" и "Незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств".

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ИСТОЧНИК KP.RU