2019-07-03T09:44:49+03:00
Происшествия

В Самаре дорожник умер при обвале земли в траншее

Мужчина скончался на месте
Анастасия ФИЛАТОВА
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Мужчина спустился в траншею, и тут произошло обрушение грунтаМужчина спустился в траншею, и тут произошло обрушение грунтаФото: Архив "КП"
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На минувшей неделе в Самаре произошел несчастный случай со смертельным исходом. При реконструкции одной из дорог погиб рабочий АО «Балтийская строительная компания-СПб». Об этом сообщает пресс-служба министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области.

- Все произошло 28 июня. В тот день дорожник спустился в траншею, которую готовили под прокладку канализационных труб. В этот момент произошло обрушение грунта правой стенки траншеи, - рассказали представители ведомства.

Мужчину засыпало землей. К сожалению, спасти его не удалось. Рабочий погиб на месте. В настоящее время по факту случившегося проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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