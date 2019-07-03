В Самаре дорожник умер при обвале земли в траншее
На минувшей неделе в Самаре произошел несчастный случай со смертельным исходом. При реконструкции одной из дорог погиб рабочий АО «Балтийская строительная компания-СПб». Об этом сообщает пресс-служба министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области.
- Все произошло 28 июня. В тот день дорожник спустился в траншею, которую готовили под прокладку канализационных труб. В этот момент произошло обрушение грунта правой стенки траншеи, - рассказали представители ведомства.
Мужчину засыпало землей. К сожалению, спасти его не удалось. Рабочий погиб на месте. В настоящее время по факту случившегося проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU