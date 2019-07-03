2019-07-03T10:01:58+03:00
Общество

Будет видно и днем, и ночью: в Самаре памятник Дмитрию Шостаковичу сделают с подсветкой

Скульптуру в честь знаменитого композитора установят в сквере возле театра оперы и балета
Анастасия ФИЛАТОВА
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Памятник будет обращен лицом к улице Красноармейской / Фото: hinshtein.ruПамятник будет обращен лицом к улице Красноармейской / Фото: hinshtein.ru
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В Самаре обсудили готовность установки нового памятника - композитору Дмитрию Шостаковичу. Напомним, его хотят разместить в одном из скверов, прилегающих к площади имени В.В. Куйбышева.

- В настоящее время определены подрядчики для изготовления фундамента, выполнены все планировочные работы, которые определят местоположение памятника в сквере Самарского академического театра оперы и балета. Памятник будет обращен лицом к улице Красноармейской, - сообщает пресс-служба депутата Госдумы РФ Александра Хинштейна.

Автором памятника, высота которого составит 3,5 метра, выступил Зураб Церетели. Памятник обустроят таким образом, чтобы его можно было видеть не только днем, но и ночью. Его подсветят специальным оборудованием. Торжественное открытие намечено на 7 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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