Будет видно и днем, и ночью: в Самаре памятник Дмитрию Шостаковичу сделают с подсветкой
В Самаре обсудили готовность установки нового памятника - композитору Дмитрию Шостаковичу. Напомним, его хотят разместить в одном из скверов, прилегающих к площади имени В.В. Куйбышева.
- В настоящее время определены подрядчики для изготовления фундамента, выполнены все планировочные работы, которые определят местоположение памятника в сквере Самарского академического театра оперы и балета. Памятник будет обращен лицом к улице Красноармейской, - сообщает пресс-служба депутата Госдумы РФ Александра Хинштейна.
Автором памятника, высота которого составит 3,5 метра, выступил Зураб Церетели. Памятник обустроят таким образом, чтобы его можно было видеть не только днем, но и ночью. Его подсветят специальным оборудованием. Торжественное открытие намечено на 7 сентября.
ИСТОЧНИК KP.RU