2019-07-03T10:25:48+03:00
Авто

В компании «АКОМ» рассказали, почему стоит выбирать их аккумуляторы Ultimatum AMG

Лидер отечественной аккумуляторной промышленности – завод «АКОМ» первым в России начал производство полного цикла стартерных АКБ с технологией AGM – ULTIMATUM AGM
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AGM (Absorbent Glass Mat) — это технология изготовления свинцово-кислотных аккумуляторов, в которой используется пропитанное жидким электролитом стекловолокно. Данный продукт имеет ряд преимуществ перед стандартными аккумуляторами: повышенный жизненный ресурс, усиленная устойчивость к циклическим нагрузкам (выдерживают до 500 циклов «заряд-разряд»), коррозийным процессам, стойкость к вибрации, высоким и низким температурам, низкий уровень саморазряда.

Выпуск инновационной продукции стал возможным для компании «АКОМ», благодаря непрерывному совершенствованию технологии и модернизации производства. С помощью собственного научно-технического центра компания может разрабатывать продукцию с лучшими эксплуатационными и потребительскими характеристиками. С этой целью в 2017 году были проведены работы по техническому перевооружению завода и его оснащению уникальным передовым оборудованием мирового уровня. Активно участвуя в решении задачи импортозамещения, поставленной Правительством РФ перед отечественной промышленностью, «АКОМ» освоил технологию изготовления аккумуляторов AGM, отличающихся уникальными техническими характеристиками по сравнению со стандартной продукцией. До сих пор в России отсутствовал полный цикл подобного производства, но «АКОМ» готов изменить положение дел в пользу российского производителя, заместив до 10% импортируемой продукции.

Высокое качество при доступной цене позволяет продукции «АКОМ» успешно конкурировать с зарубежными аналогами. Новая серия модернизированных аккумуляторов, изготовленных по передовой технологии уже вызвала живой интерес среди потребителей. ULTIMATUM AGM доступен для заказа у официальных дилеров «АКОМ». На продукт предоставляется беспрецедентная для рынка AGM гарантия – 3 года.

Аккумуляторы с технологией AGM от АКОМ выпускаются в трех емкостях:

60Ач с токами 680А; 70Ач с токами 760А и 95Ач с токами 850А. Батареи с технологией AGM от АКОМ полностью соответствуют международным стандартам качества и подходят для использования в автомобилях оснащенными системами «Старт-Стоп» и рекуперативного торможения. Подходят для автомобилей с применением технологии AGM.

Выбирая продукцию от лидера по производству АКБ в России, вы выбираете настоящее качество мирового уровня!

ИСТОЧНИК KP.RU

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