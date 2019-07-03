2019-07-03T10:38:07+03:00
Общество

"Застройщики ведут себя нерасторопно": в Самаре пять долевок все еще находятся в статусе проблемных

Застройщики этих домов вышли из графика строительства
Анастасия ФИЛАТОВА
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Сотни дольщиков все еще ждут своих квартирСотни дольщиков все еще ждут своих квартирФото: Анастасия ФИЛАТОВА
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В Самаре обсудили достройку девяти проблемных долевок, которые планировали ввести в эксплуатацию в ближайшее время. Как выяснилось в ходе совещания, в котором приняли участие представители минстроя, профильных департаментов, советник губернатора по вопросам урегулирования долевого строительства Светлана Дроздова и депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн, на получение своих квартир пока могут надеяться дольщики только четырех объектов.

- В ближайшей перспективе в эксплуатацию могут быть введены дома на улице Тухачевского, 10, 18, на улице Революционной, на улице Советской Армии, 121 и на улице Садовой, 256, - сообщили в ходе заседания.

Что касается остальных объектов, расположенных по адресам: пересечение улиц Ставропольской и Запорожской, пересечение улиц Советской и Черемшанской, улица Галактионовская, 81-83, улица Ленинская, 285-299 (136 квартал), улица Димитрова, 74А (секции 1 и 2), то они пока остаются в статусе проблемных.

- Мне понятны некоторые причины оттяжки строительства и выхода из графика строительства. Во многом сами застройщики ведут себя не расторопно, ожидая, что проблемы хозяйственного характера за них решит министерство строительства, - отметил Александр Хинштейн.

Как именно будут решаться вопросы по ускорению достройки этих пяти объектов, пока не уточняется, но, судя по дорожным картам некоторых из них, сроки их ввода в эксплуатацию вновь были на несколько месяцев сдвинуты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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