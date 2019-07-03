2019-07-03T10:56:57+03:00
Общество

Самарца не пустили в заграничных отпуск из-за долга в 5 млн рублей за канализацию

Мужчина сделал четыре незаконные врезки, думая, что о его "проделках" никто не узнает
Анастасия ФИЛАТОВА
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Семья улетела отдыхать за границу, а мужчину "не пустил" 5-миллионный долгСемья улетела отдыхать за границу, а мужчину "не пустил" 5-миллионный долгФото: Архив "КП"
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Житель Самары, который незаконно пользовался канализацией, не пустили за границу. Мужчина сделал четыре несанкционированные врезки и в итоге задолжал ресурсоснабжающей компании 5 миллионов рублей.

- Все врезки вели к нежилому помещению площадью 867 квадратных метров на улице Советской Армии. Суд обязал мужчину погасить долг, но в течение года он так и не сделал этого. В июне приставы арестовали принадлежащее ему помещение общей стоимостью около 7 млн рублей, - сообщили в пресс-службе РКС-Самара.

Несмотря на долги и арест имущества, самарец решил отправиться за границу на отдых, однако ему это не удалось. Семья улетела, а его не пустили. Теперь если мужчина не предпримет никаких мер по погашению долгов, то все его имущество продадут на торгах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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