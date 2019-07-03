Самарца не пустили в заграничных отпуск из-за долга в 5 млн рублей за канализацию
Житель Самары, который незаконно пользовался канализацией, не пустили за границу. Мужчина сделал четыре несанкционированные врезки и в итоге задолжал ресурсоснабжающей компании 5 миллионов рублей.
- Все врезки вели к нежилому помещению площадью 867 квадратных метров на улице Советской Армии. Суд обязал мужчину погасить долг, но в течение года он так и не сделал этого. В июне приставы арестовали принадлежащее ему помещение общей стоимостью около 7 млн рублей, - сообщили в пресс-службе РКС-Самара.
Несмотря на долги и арест имущества, самарец решил отправиться за границу на отдых, однако ему это не удалось. Семья улетела, а его не пустили. Теперь если мужчина не предпримет никаких мер по погашению долгов, то все его имущество продадут на торгах.
ИСТОЧНИК KP.RU