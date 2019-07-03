МегаФон - оператор с наибольшим числом базовых станций в России по данным Роскомнадзора

СЕГОДНЯ 11:20 2019-07-03T11:21:02+03:00

МегаФон лидирует по числу базовых станций в России по данным Роскомнадзора по результатам 5 месяцев 2019 года.

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Всего у оператора более 238,52 тысяч базовых станций, при этом общее число станций стандарта LTE (4G) составляет 98,1 тысяч, что значительно превышает аналогичные показатели конкурентов. Сегодня сеть МегаФона с самым быстрым мобильным интернетом LTE/4G доступна клиентам в 83 российских регионах.

По данным Роскомнадзора, за 5 месяцев 2019 года количество базовых станций стандарта 4G операторов «большой четвёрки» в России выросло на 16% до 283,4 тыс. объектов, говорится в отчёте Роскомнадзора. При этом МегаФон владеет наибольшим числом базовых станций стандарта 4G — 98,1 тыс., а показатели остальных конкурентов значительно ниже - 67,9 тыс, 65,2 тыс. и 52,3 тыс.

Динамика количества действующих РЭС ПРТС основных операторов.

«Сегодня МегаФон является бесспорным инфраструктурным и технологическим лидером отрасли и оператором с самым большим покрытием сети и самой высокой скоростью передачи данных. Данные Роскомнадзора подтверждает наше лидерство по числу наиболее технологичных на сегодняшний день базовых станций стандарта LTE, а также общему числу обслуживающих клиентов компании базовых станций. Международная исследовательская компания Ookla несколько лет подряд называет МегаФон оператором с самым быстрым мобильным интернетом в России, опережающим по этому показателю в полтора раза любого из конкурентов», — говорит Фредерик Ваносчуйзе, директор по техническим инновациям и инфраструктуре МегаФона.

ТОП базовых станций в необычных местах России:

- Базовые станции на Полюсе холода - в городе Верхоянск и селе Томтор, в Республики Саха Якутия.

- Базовая станции на космодроме Восточный в Амурской области - первом российском гражданском космодроме.

- Базовые станции – пальмы в Олимпийском парке в Сочи.

- Базовая станция, работающая на энергии ветра - расположена в тундре и покрывает участок, где сходятся дороги трёх направлений: Мурманск — Териберка — Туманный.

- Базовая станция «Выживший» установлена на берегу Ледовитого океана, в вахтовом поселке Сабетта на полуострове Ямал у Обской губы Карского моря.

ИСТОЧНИК KP.RU