"Море" светильников и деревья на стенах: в Самаре разработали проект современной станции метро

СЕГОДНЯ 11:26 2019-07-03T11:26:17+03:00

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Выпускница Самарского политеха Анастасия Данилова разработала уникальный проект ультрасовременной станции метро, которую когда-нибудь могут построить в областной столице.

- Проект разработала моя дочь - выпускница СамГТУ Анастасия Данилова. Она представила его на защите магистерской диссертации. Очень хочу, чтобы в Самаре появилась такая станция метро! - написал в Твиттере член самарского отделения Общероссийского народного фронта Вадим Нуждин.

Девушка назвала станцию будущего "Волжская". В своей работе она использовала различные современные элементы, которые выглядят эстетично и гармонично. Анастасия предлагает украсить станцию необычными светильниками, на полу уложить тактильную плитку, на стенах изобразить деревья, а по полу пустить "реку".

Многие интернет-пользователи остались в восторге от этой задумки и отметили, что они хотят увидеть такую станцию метро в Самаре. По их словам, на подобной станции будет очень приятно находиться. Нашлись и те, кто заявил, что проект слишком дорогой не только для Самары, но и для Москвы. Лучше всего получится его реализовать за пределами страны, к примеру, в Стокгольме. Здесь же, считают самарцы, скорее всего, все закончится упрощением проекта и удешевлением материалов.

ИСТОЧНИК KP.RU