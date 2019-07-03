2019-07-03T11:36:20+03:00
Спорт

Баден Яксен останется в БК «Самара» еще на один сезон

Лучший снайпер самарской команды в чемпионате Суперлиги продлил контракт с клубом
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: БК "Самара"Фото: БК "Самара"
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Баскетбольный клуб «Самара» продлил контракт с Баденом Яксеном. Первый в новейшей истории команды американец останется еще на один сезон. Об этом сообщает пресс-служба «Самары».

- Сейчас я тренируюсь в Калифорнии. С нетерпением жду завершения отпуска и начала нового сезона. Я уже совсем скоро вернусь в Самару! Очень жду встречи с командой, тренерами и болельщиками! - рассказал Баден Яксен.

Напомним, что баскетболист выступает за самарский клуб с января 2019 года. В среднем за матч он набирает 16,5 очков, что позволило ему стать лучшим снайпером команды в чемпионате Суперлиги. Добавим, что ранее контракты с БК «Самара» продлили шестеро именитых игроков. Это Антон Глазунов, Владимир Пичкуров, Игорь Смыгин, Алексей Нестеров, Максим Дыбовский и Александр Савенков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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