2019-07-03T11:40:11+03:00
Общество

В Самаре выставка "Волга от истока до устья" переехала на набережную

Торжественное открытие состоялось на Первой очереди Самарской набережной
Ольга АФАНАСЬЕВА
Поделиться:
В Самаре показывают виды Волги с высотыВ Самаре показывают виды Волги с высоты
Изменить размер текста:

В Самаре выставка "Волга от истока до устья" теперь базируется на Первой очереди Самарской набережной. Фотографии знакомых и любимых волжских пейзажей здесь можно увидеть с высоты 300-400 метров над землей. Авторы работ - самарские пилоты фотохудожники Андрей Востров и Валерий Безрученко. В коллекции - более 200 снимков. Сначала коллекция была размещена на Самарской площади.Теперь же зрители могут полюбоваться видами на Волгу прямо рядом с великой русской рекой.

- Когда мы поняли, что у нас собралась такая богатая коллекция красивейших видов нашей любимой, могучей реки и природы Поволжья, которая нас окружает, нам захотелось этим поделиться со всеми. Мы очень благодарны телерадиокомпании «Губерния» и Правительству Самарской области за ту поддержку, которую они нам оказали, за то, что сейчас наши работы доступны всем зрителям, - рассказал на открытии фотохудожник Андрей Востров.

На фотографиях представлены виды из 15 регионов России. Здесь на набережной выставка пробудет до 28 июля. Затем она переедет в Тольятти.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Самарской области из-за соревнований по велоспорту будут несколько дней перекрывать дороги
В Самаре средняя зарплата выросла до 34,4 тысяч рублей, но все равно отстает от среднероссийской
В Самарской области в 2020 году подорожают речные пассажирские перевозки
В Самарской области успешно завершился переход на «цифру»
В Тольятти пенсионер пытался откупиться взяткой за незаконную продажу спиртного
Совсем "Вдали от дома": в Самаре на дереве обнаружили затаившегося Человека-паука
«Вызывает стыд»: самарцы пожаловались на разбитый тротуар возле Дворца бракосочетаний
«Вонь жуткая!»: жители Самарской области заметили дрейфующую по Волге мусорку
В МЧС назвали безопасные для купания пляжи в Самарской области
"Мы же добрые соседи!" Самарчанка подарила свою картину управляющей компании
В Самаре единороссы утвердили кандидатов на довыборы в губдуму
«Ростелеком» развернул Wi-Fi для Всероссийского сельского Сабантуя в Самарской области
Жительница Тольятти под видом сотрудницы Роспотребнадзора выманила у предпринимателя 20 тысяч рублей
Баден Яксен останется в БК «Самара» еще на один сезон