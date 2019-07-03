В Самаре выставка "Волга от истока до устья" переехала на набережную

СЕГОДНЯ 11:40 2019-07-03T11:40:11+03:00

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В Самаре выставка "Волга от истока до устья" теперь базируется на Первой очереди Самарской набережной. Фотографии знакомых и любимых волжских пейзажей здесь можно увидеть с высоты 300-400 метров над землей. Авторы работ - самарские пилоты фотохудожники Андрей Востров и Валерий Безрученко. В коллекции - более 200 снимков. Сначала коллекция была размещена на Самарской площади.Теперь же зрители могут полюбоваться видами на Волгу прямо рядом с великой русской рекой.

- Когда мы поняли, что у нас собралась такая богатая коллекция красивейших видов нашей любимой, могучей реки и природы Поволжья, которая нас окружает, нам захотелось этим поделиться со всеми. Мы очень благодарны телерадиокомпании «Губерния» и Правительству Самарской области за ту поддержку, которую они нам оказали, за то, что сейчас наши работы доступны всем зрителям, - рассказал на открытии фотохудожник Андрей Востров.

На фотографиях представлены виды из 15 регионов России. Здесь на набережной выставка пробудет до 28 июля. Затем она переедет в Тольятти.

ИСТОЧНИК KP.RU