2019-07-03T12:18:16+03:00
Общество

«Ростелеком» развернул Wi-Fi для Всероссийского сельского Сабантуя в Самарской области

Беспроводной сетью воспользовались больше 20 тысяч участников и 100 журналистов
ВИТАЛИЙ ДЕНИСОВ
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Фото: предоставлено «Ростелеком»Фото: предоставлено «Ростелеком»
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«Ростелеком» обеспечил интернетом десятый Всероссийский сельский Сабантуй, который прошел 29 июня в селе Камышла Самарской области. Более 20 тысяч участников и 100 журналистов 43 ведущих изданий из разных регионов страны воспользовались беспроводной сетью с высокой пропускной способностью и скачали во время праздника 140 гигабайт трафика.

- Для пресс-центра Всероссийского сельского Сабантуя мы организовали выделенную линию доступа в интернет и отдельную беспроводную сеть, которая обеспечила высокую скорость соединения и надежность передачи данных, - отметил заместитель директора Самарского филиала компании «Ростелеком» - технический директор Петр Могилевский. - Сотрудники «Ростелекома» и регионального департамента информационных технологий оказывали журналистам помощь по настройке оборудования на протяжении всего праздника. Высокий уровень технической поддержки отметили все приглашенные на мероприятие представители СМИ.

На открытой местности, где проходил национальный праздник, специалисты компании смонтировали четыре точки доступа Wi-Fi. Для этого протянули три с половиной километра волоконно-оптической линии связи пропускной способностью до 1 Гбит/с.

- К нам на праздник приехали представители 24 регионов. Благодаря Wi-Fi от «Ростелекома» они смогли поделиться впечатлениями со своими близкими, отправить им фотографии и видеозаписи, разместить сообщения в социальных сетях, - рассказал глава муниципального округа Камышлинский Рафаэль Багаутдинов.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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