В Самаре единороссы утвердили кандидатов на довыборы в губдуму

СЕГОДНЯ 12:24 2019-07-03T12:24:54+03:00

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Региональное отделение партии «Единая Россия» определилось с кандидатами на довыборы в Самарскую губернскую думу по Безымянскому одномандатному избирательному округу № 11, представителем которого ранее был Виктор Сазонов, и Приволжскому одномандатному избирательному округу № 19.

- Изначально были выбраны и согласованы кандидатуры Николая Митрянина и Сергея Гринько, однако потом один из них отказался от участия по семейным обстоятельствам. В итоге произошла замена, - сообщили в пресс-службе партии «Единая Россия».

Так, Сергей Гринько стал кандидатом на довыборы в губдуму шестого созыва по Приволжскому округу, а кандидатом по Безямянскому округу вместо Николая Митрянина — Андрей Мастерков, который занял второе место на предварительном голосовании. Отметим, что дополнительные выборы в губдуму назначены на 8 сентября 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU