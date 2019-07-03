"Мы же добрые соседи!" Самарчанка подарила свою картину управляющей компании

СЕГОДНЯ 12:40 2019-07-03T12:40:03+03:00

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Жительница "Кошелев-парка" Нина Александровна решила сделать подарок управляющей компании, которая работает в ее жилом районе. Жительница одного из домов подарила УК свою картину - в знак добрососедских отношений. Произведение искусства уже вывесили на стене офиса компании.

- Нам очень приятно получить такую благодарность от жителей нашего района. Сейчас лето, а наши сотрудники вовсю работают: сейчас происходит опрессовка системы отопления, подготовка оборудования к отопительному сезону, ревизия инженерных систем, - рассказывают в управляющей компании.

Также здесь заметили, что специалисты ведут работы по покосу газонов и уборке мусора рядом с жилыми домами. На этой неделе в районе покрасили скамейки и урны, подготовили клумбы для цветов. А на центральной аллее по ул. Митрополита Мануила Лемешевского цветы уже вовсю высаживают.

ИСТОЧНИК KP.RU