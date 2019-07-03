2019-07-03T12:40:03+03:00
Общество

"Мы же добрые соседи!" Самарчанка подарила свою картину управляющей компании

Нина Александровна живет в Кошелев-парке
Ольга АФАНАСЬЕВА
Поделиться:
Вот такие картины теперь украшают офис управляющей компанииВот такие картины теперь украшают офис управляющей компании
Изменить размер текста:

Жительница "Кошелев-парка" Нина Александровна решила сделать подарок управляющей компании, которая работает в ее жилом районе. Жительница одного из домов подарила УК свою картину - в знак добрососедских отношений. Произведение искусства уже вывесили на стене офиса компании.

- Нам очень приятно получить такую благодарность от жителей нашего района. Сейчас лето, а наши сотрудники вовсю работают: сейчас происходит опрессовка системы отопления, подготовка оборудования к отопительному сезону, ревизия инженерных систем, - рассказывают в управляющей компании.

Также здесь заметили, что специалисты ведут работы по покосу газонов и уборке мусора рядом с жилыми домами. На этой неделе в районе покрасили скамейки и урны, подготовили клумбы для цветов. А на центральной аллее по ул. Митрополита Мануила Лемешевского цветы уже вовсю высаживают.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Самарской области из-за соревнований по велоспорту будут несколько дней перекрывать дороги
В Самаре средняя зарплата выросла до 34,4 тысяч рублей, но все равно отстает от среднероссийской
В Самарской области в 2020 году подорожают речные пассажирские перевозки
В Самарской области успешно завершился переход на «цифру»
В Тольятти пенсионер пытался откупиться взяткой за незаконную продажу спиртного
Совсем "Вдали от дома": в Самаре на дереве обнаружили затаившегося Человека-паука
«Вызывает стыд»: самарцы пожаловались на разбитый тротуар возле Дворца бракосочетаний
«Вонь жуткая!»: жители Самарской области заметили дрейфующую по Волге мусорку
В МЧС назвали безопасные для купания пляжи в Самарской области
В Самаре единороссы утвердили кандидатов на довыборы в губдуму
«Ростелеком» развернул Wi-Fi для Всероссийского сельского Сабантуя в Самарской области
Жительница Тольятти под видом сотрудницы Роспотребнадзора выманила у предпринимателя 20 тысяч рублей
В Самаре выставка "Волга от истока до устья" переехала на набережную
Баден Яксен останется в БК «Самара» еще на один сезон