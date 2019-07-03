В МЧС назвали безопасные для купания пляжи в Самарской области

СЕГОДНЯ 12:41 2019-07-03T12:41:34+03:00

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ГУ МЧС по Самарской области опубликовало список официальных пляжей, на которых можно безопасно отдыхать. Всего в нем 22 пляжа.

Так, в Самаре сейчас работают семь пляжей: на 1, 2 и 4 очередях набережной, в Загородном парке, на Барбошиной поляне, в районе улицы Советской Армии и в Красноглинском районе. В Тольятти безопасны для купания 3 пляжа: «Восточный», «Западный» и в Центральном районе. В Ставропольском районе работают 2 официальных пляжа. Оба — в селе Ягодное.

В Новокуйбышевске доступны для отдыха 3 пляжа: Сакулино 1, Сакулино 2, на озере Орлово. В Сызрани — городские пляжи № 1, 2 и 3. В Отрадном сотрудники МЧС советуют отдыхать только на пляже «Остров Детства», в Жигулевске — на пляже в микрорайоне Моркваши. В Безенчукском районе официально работают два пляжа: в селах Екатериновка и Васильевка.

Сотрудники МЧС призывают жителей региона соблюдать правила безопасности на воде, а также не оставлять без присмотра детей.

ИСТОЧНИК KP.RU