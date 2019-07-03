«Вонь жуткая!»: жители Самарской области заметили дрейфующую по Волге мусорку
Плот с бытовыми отходами сейчас плавает в районе поселка Власть Труда
Фото: Рамиль АбдулатиповФото: Twitter.com
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Жители Самарской области обнаружили на Волге плавающую мусорку. По их словам, сейчас она дрейфует в районе поселка Власть Труда.
- Примите меры! Переправа в районе базы отдыха «Сосенки» на Волге. Мусорка на воде. Вонь жуткая! - написали местные жители в Твиттере.
На обращение отреагировали представители министерства лесного хозяйства, охраны, окружающей среды и природопользования Самарской области. Они сообщили, что передадут информацию в региональное управление Росприроднадзора для принятия необходимых мер реагирования.
ИСТОЧНИК KP.RU