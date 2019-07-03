2019-07-03T13:21:27+03:00
Общество

«Вызывает стыд»: самарцы пожаловались на разбитый тротуар возле Дворца бракосочетаний

Пешеходную дорожку давно пора привести в порядок — последний раз ее ремонтировали несколько лет назад
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: Александр ВетошкинФото: Александр ВетошкинФото: Twitter.com
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Жители Самары обратили внимание на плачевное состояние спуска к Волге в районе Дворца бракосочетаний. Плитка на тротуаре во многих местах раскрошилась и «радует» некрасивыми проплешинами.

- Вот уже несколько лет спуск к Волге около «Теремка» находится в плохом состоянии. Стыдно за туристические пешеходные маршруты! У нас и сейчас иностранцы гостят и люди из других городов, - написали в Твиттере горожане.

На жалобу отреагировал первый заместитель главы Самары Владимир Василенко. Он признал, что состояние тротуаров действительно вызывает стыд, но пока конкретных решений по приведению их в порядок нет.

- Точно, стыд есть. Делали этот тротуар в 2012 году. Пока решения нет. Возьму тайм-аут, чтобы понять по финансам, - отметил чиновник.

Сообщить о результатах «раздумий» Владимир Василенко пообещал примерно через 3-5 дней.

ИСТОЧНИК KP.RU

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