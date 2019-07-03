Совсем "Вдали от дома": в Самаре на дереве обнаружили затаившегося Человека-паука

СЕГОДНЯ 13:24 2019-07-03T13:24:55+03:00

Супергероя заметили на улице Стара-Загора и на Победе

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В объективы фотокамер самарцев попал Человек-паук. Накануне премьеры нового фильма "Вдали от дома" супер-герой разгуливает по городу. На ул. Стара-Загора он решил полазить по деревьям, а на Победе - стоял около метро.

Правда, горожанге заметили, что на дереве человек-паук игрушечный.

- А я уж думал в нашем городе появился супергерой, - расстраивается Илья К.

Самарцы тут же начали придумывать работенку для Человека-паука. Например, он мог бы помочь чинить протекающие крыши. Или же помогать жителям добраться до Куйбышевского района через перекрытые для ремонта дороги.

ИСТОЧНИК KP.RU